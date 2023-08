Alex Detectopia

Salut à tous ! Je suis Alex, un passionné d'aventures et de découvertes. La randonnée est pour moi une manière de m'évader, de me connecter avec la nature et de découvrir des paysages à couper le souffle. Mais ce n'est pas tout ! Mon autre grande passion, c'est la détection de métaux. Chaque bip de mon détecteur est une promesse d'une histoire cachée, d'un trésor oublié ou simplement d'une pièce de monnaie perdue. Ces deux passions se complètent parfaitement, me permettant d'explorer et de redécouvrir le monde qui m'entoure. Rejoignez-moi dans cette aventure où chaque pas et chaque signal peuvent mener à une nouvelle découverte ! Pour finir, je tenais aussi à vous informer que je suis à mes heures perdues, rédacteur sur le site Internet sejour.org, où je rédige des articles sur les randonnées.